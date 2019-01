Vida Urbana Mulher é morta pelo marido preso durante visita íntima em CDP Nicolly, de 22 anos, teve um traumatismo craniano; o agressor assumiu o crime e disse ter sido motivado por ciúmes

Uma jovem de 22 anos foi assassinada pelo marido durante visita íntima, neste domingo (27), no interior do Centro de Detenção Provisória (CDP), de Jundiaí, interior de São Paulo. A mulher, Nicolly Guimarães Sapucci, foi derrubada do beliche e agredida com vários chutes no rosto. À polícia, o agressor assumiu o crime e disse ter sido motivado por ciúmes. Ela chegou ...