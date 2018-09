Cidades Mulher é morta a tiros pelo marido ao fazer as malas para sair de casa Após os disparos, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado

Uma mulher foi assassinada a tiros pelo marido na noite de segunda-feira (17) em Barra do Bugres, a 169 km de Cuiabá. As informações são do G1. A vítima era Andressa da Silva Targa, de 21 anos. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na casa do casal por volta das 22h30. O suspeito Josenildo Silva do Nascimento, de 27 anos, fugiu após o crime e ainda não foi enco...