Cidades Mulher é morta a tiros na porta de casa em Goiânia Vítima estava dentro do imóvel quando foi atender um chamado no portão

Atualizada às 10h49. Ana Caroline Borges de Almeida Sousa, de 23 anos, foi morta a tiros, na noite desta quarta-feira (11), na porta de sua casa, no Residencial Forteville, em Goiânia. A vítima estava dentro do imóvel quando chamaram no portão. Assim que a jovem saiu foi atingida por vários disparos e não resistiu aos ferimentos. O crime será investigado pela Delegaci...