Vida Urbana Mulher é investigada após abandonar recém-nascido em bar no centro de Aparecida Ela teria dito que precisava viajar para a Bahia e por isso necessitava se desfazer do filho, que seria fruto de uma traição

Um caso de abandono de recém-nascido está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em conjunto com o Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia. De acordo com informações, a mulher deu à luz no último sábado (22) e foi levada para a Maternidade Marlene Teixeira, na Vila Brasília. Na tarde de segunda-feira (24), ela deixou o...