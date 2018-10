Cidades Mulher é flagrada transportando 17 kg de entorpecentes em Goiânia A suspeita estava com as drogas escondidas em uma mala

Uma mulher foi apreendida na noite desta quarta-feira (17), na rodoviária de Goiânia, tentando embarcar para o Maranhão com 15 kg de maconha, 1 de cocaína e 1 de crack. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita não tinha antecedentes criminais. Ela e as malas onde as drogas estavam escondidas foram levadas para a Central de Flagrantes. (Cinthia Barros é estagiária do G...