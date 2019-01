Vida Urbana Mulher é esquartejada por companheiro e parte do corpo é jogada em barragem de Ituporanga O homem, de 33 anos, foi preso suspeito de matar, esquartejar e ocultar o cadáver da jovem de 25 anos

Um homem, de 33 anos, foi preso nessa segunda-feira (28), suspeito de matar e esquartejar a companheira de 25 anos. O tronco da vítima foi encontrado entre entulhos na Barragem Sul, em Ituporanga, interior de Santa Catarina. As investigações apontaram que o assassinato teria ocorrido na casa do casal no domingo (20). De acordo com o delegado Bruno Augusto Reis,&...