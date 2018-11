Cidades Mulher é esfaqueada por ex-marido na calçada do prédio onde moravam A família da vítima revelou que o suspeito não aceitava o fim do casamento; os dois estavam separados há três meses

Uma mulher de 29 anos morreu esfaqueada no início da noite desse domingo (18), em Vicente de Carvalho, no Rio de Janeiro. O principal suspeito é o ex-marido. A vítima, Fernanda Siqueira, aguardava o suspeito na calçada do prédio onde moravam para devolver a chave do imóvel, quando foi atacada. O homem esfaqueou a região do pescoço de Fernanda. Vizinhos chegaram a ...