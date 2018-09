Cidades Mulher é esfaqueada pelo marido em Goiânia Vítima teve ferimentos no abdome e na cabeça, mas não corre risco de vida

Uma mulher foi esfaqueada na noite de hoje (12), no Setor Boa Vista, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima Janete Cristina Mangabeira Pinto, de 38 anos, teria apanhado do marido, Hélio Cardoso Miranda, de 50 anos, e após isso, sido esfaqueada no abdome e na cabeça. Ela não corre risco de vida e foi levada para o Hospital Estadual de Urgências da Reg...