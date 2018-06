Cidades Mulher é esfaqueada e morta por companheiro em bar de Aparecida de Goiânia Suspeito fugiu para dentro de uma casa e foi morto por policiais militares. Vítima foi esfaqueada

Atualizado às 16h53 Uma discussão em uma distribuidora de bebidas no setor Independência, em Aparecida de Goiânia, terminou com a morte de Luziene Castro Alves, de 36 anos, pelo seu suposto companheiro no início da tarde desta segunda-feira (11). Cerca de três horas depois, a Polícia Militar (PM) matou o suspeito, que havia se escondido em uma residência próximo ao...