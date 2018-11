Cidades Mulher é esfaqueada e amarrada pelo marido após ele ler mensagens no celular O suspeito já respondia em liberdade por prática de aborto e ocultação de cadáver de sua cunhada, em 2011

Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada e amarrada pelo marido na casa onde mora em Rondonópolis, interior do Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seriam mensagens que o homem leu no celular da vítima. As informações do G1. O suspeito Hugleice da Silva, de 35 anos, está sendo procurando pela polícia. De acordo com a Polícia Civil, Hugleice não gostou da...