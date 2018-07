Cidades Mulher é encontrada morta dentro de casa, em Anápolis Segundo a Polícia Civil, corpo estava ao lado de uma cama e tinha perfurações possivelmente feitas com faca. Um aparelho de som e dois celulares foram roubados

Atualizado às 20h23 Uma mulher de 43 anos foi encontrada morta dentro de sua própria casa, no Conjunto Morada Nova, em Anápolis, no Centro do Estado, no fim da manhã desta terça-feira (24). De acordo com a Polícia Civil (PC) de Goiás, a vítima, que trabalhava como diarista e tinha dois filhos, estava ao lado de uma cama e tinha perfurações, possivelmente feitas com o ...