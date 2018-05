Cidades Mulher é detida ao tentar entrar em presídio de Jataí com crack escondido em doce De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o fato ocorreu durante a visita para a entrega de alimentos no local

Uma mulher de 20 anos foi detida, na tarde desta terça-feira (15), após tentar entrar na unidade prisional de Jataí, no Sudoeste do Estado, com crack escondido em pedaços de doce de leite. De acordo com informações da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o fato ocorreu durante a visita para a entrega de alimentos no presídio. A jovem, que estava...