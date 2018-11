Cidades Mulher é detida ao tentar entrar em presídio com droga nas partes íntimas em Caldas Novas Com ela foram apreendidos 120 gramas de maconha, que seriam entregues ao companheiro que está detido na unidade

Uma mulher foi detida na tarde desta quinta-feira (29) ao tentar entrar no presídio de Caldas Novas, Região Sul do Estado, com droga escondida em suas partes íntimas. De acordo com informações da Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a suspeita teria ido visitar o companheiro detido na unidade. Durante o procedimento de entrada, ela teria demonstrado n...