Cidades Mulher é condenada a 13 anos de prisão por matar ex que tentou beijá-la à força A condenada chegou a alertar o homem dizendo que se ele insistisse cortaria o pescoço dele "igual se corta o pescoço de uma galinha"

Uma mulher acusada de matar um homem que tentou beijá-la à força no final de uma festa, foi condenada a 13 anos e 9 meses de prisão. A decisão é do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, no Distrito Federal. Ainda cabe recurso. As informações são do G1. Segundo o texto do processo, o crime ocorreu em abril de 2015. Os dois envolvidos já tiveram um relacionamento no pass...