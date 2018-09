Cidades Mulher é atropelada por moto e sofre fratura na perna em Goiânia Vítima tem 32 anos e foi levada para o Hospital Ortopédico de Goiânia

Uma mulher de 32 anos sofreu uma fratura nos membros inferiores depois de ser atropelada por uma motocicleta, no setor Vila Mauá, em Goiânia, na manhã deste domingo (9). De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu uma fratura e foi levada para o Hospital Ortopédico de Goiânia. A corporação não informou se quem estava conduzindo o veíc...