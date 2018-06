Cidades Mulher é assassinada pelo ex-namorado na frente do filho de 4 anos A vítima tinha acabado de buscar a criança em uma escola, quando foi abordada pelo assassino

Uma mulher de 22 anos foi assassinada a tiros, na frente do filho de 4 anos. O crime foi registrado nesta segunda-feira (18), na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Louise Rangel tinha acabado de buscar o filho em uma escola, quando foi abordada por um homem, que seria seu ex-namorado. O suspeito estaria inconformado com o fim do relacionamento e mandou que ...