Vida Urbana Mulher é agredida em calçada de shopping, em Goiânia Vítima precisou ser socorrida por uma equipe da brigada de incêndio que trabalha no próprio centro de compras

Uma discussão envolvendo um homem que seria motorista de aplicativo de transporte e uma mulher gerou tumulto, no início da noite da última quarta-feira (9), na calçada do Goiânia Shopping, centro de compras situado no setor Bueno, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), por volta das 19h, a vítima foi empurrada pelo homem, no esp...