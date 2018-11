Cidades Mudanças na entrada de terminais rendem reclamações no transporte coletivo em Goiânia Retirada de guichês para compra de bilhetes em terminais da Grande Goiânia deixa passageiro insatisfeito. RMTC informa que motoristas poderão fazer a venda

Mudanças nos terminais do transporte coletivo da Grande Goiânia causaram reclamações. Nesta quinta-feira (1°), usuários afirmavam que foram pegos de surpresa com a retirada das catracas internas, onde os passageiros sem crédito no Cartão Fácil ou sem o documento faziam a compra da passagem. A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) informou, por meio de nota,...