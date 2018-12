Vida Urbana Mudança de planos e adaptação Famílias tiveram de readequar o que haviam planejado para a chegada dos bebês e mudar a rotina para acompanhar os filhos

A chegada de Elisa Moreira Egídio, hoje com dois anos de idade, foi bem planejada pelos pais de primeira viagem, a contadora Vanessa Carla Bueno, de 33, e o pecuarista Cleziomar Alexandre Egídio, 34. A família estava toda mobilizada. A mãe, que pretendia continuar trabalhando na profissão, já tinha pensado até numa escolinha para a filha perto do local de trabalho. Do...