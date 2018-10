Cidades MPF pede bloqueio de R$ 27 milhões do governo de Goiás por crise financeira no Hugo Órgão federal ajuizou ação, com pedido de liminar, contra a União e o Estado por falta de medicamentos e de insumos no hospital, o que tem afetado a assistência aos pacientes

Atualizada às 17h12 de 11/10/2018 Após ser constatada em auditoria a ausência de medicamentos e de insumos no Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo), o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou, nesta quinta-feira (11), uma ação, com pedido de liminar, contra a União e o governo de Goiás para que a Justiça Federal determine o bloqueio de R$ 27,5 milhões do tesour...