Vida Urbana MPF de Rio Verde pede apuração mais rígida da Caixa em irregularidades do Minha Casa Minha Vida A medida abrange 31 municípios do sudoeste goiano

O Ministério Público Federal (MPF) em Rio Verde expediu, nesta quinta-feira (7), recomendação à Caixa Econômica Federal (Caixa) de uma apuração mais rígida nos casos de irregularidade no Programa Minha Casa Minha Vida. A medida, que abrange 31 municípios do sudoeste goiano, atribuição do MPF de Rio Verde, foi feita pelo procurador da República Jorge Medeiros. Desde 2016 o...