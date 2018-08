Cidades MP-TO pede suspensão imediata da captação no Rio Formoso Requerimento foi feito à Justiça após falta de consenso em audiência pública que buscava novo modelo de gestão para manancial que corre risco de colapso

O Ministério Público Estadual do Tocantins (MP-TO) pediu nesta quinta-feira (2), por meio de ação cautelar, a suspensão imediata das captações de água para irrigação na bacia do Rio Formoso, afluente do Rio Javaé, situado entre o município de Formoso do Araguaia e a Ilha do Bananal. O requerimento foi feito à Justiça após falta de consenso em audiência pública que bus...