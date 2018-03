MP requer restabelecimento de transporte coletivo entre Goiânia e Cristianópolis

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) acionou a Agência Goiana de Regulação Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) e a empresa Viação Paraúna para que o transporte coletivo entre as cidades de Goiânia e Cristianópolis, no Sul do Estado, seja restabelecido.

Segundo a promotora de Justiça Villis Marra, no segundo semestre de 2016 foi interrompida, sem justificativa ou aviso prévio aos usuários, a prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros entre as cidades via São Miguel do Passa Quatro, município que, de acordo com a AGR, era atendido apenas por viagens realizadas pela empresa.

A magistrada requereu no processo que o serviço volte a ser prestado em no máximo cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 30 mil. À AGR, foi requerida a fiscalização de eventual transporte clandestino na linha e a apresentação em juízo dos relatórios mensais das ações da Agência.

A ação tem como objetivo a prestação do serviço pela Viação Paraúna até o fim da licitação, a ser realizada pela Agência e pelo Estado, para a permissão da linha a outra empresa em caráter temporário.

Ao MP-GO, a AGR informou que a empresa foi notificada a retomar a operação ou a solicitar formalmente a diminuição da frequência na operação, o que, porém, não teria sido atendido.

Procurada pela reportagem, a empresa Viação Paraúna afirmou que ainda não foi oficialmente informada sobre a ação.