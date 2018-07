O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) expediu, nesta segunda-feira (2), uma recomendação para que a circulação da frota de ônibus do transporte coletivo seja mantida de forma integral pelas empresas durante o mês de julho. De acordo com a promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça da capital, o objetivo é não causar prejuízos aos usuários e, segundo a representante do MP-GO, evitar um possível processo judicial.

De acordo com o documento, as empresas estão operando com planilha de férias desde 25 de junho, causando a redução no número de viagens em mais de 100 linhas, incluindo a 020 (Terminal Garavelo/Terminal Bíblia - Via Terminal Isidória), a segunda mais utilizada na Região Metropolitana de Goiânia (RMG). Em reportagem publicada em 28 de junho, o POPULAR informou que 138 linhas tiveram frequência diminuída, impactando 60% dos itinerários do sistema, incluindo os trajetos mais utilizados. Com isso, usuários aguardam quase o dobro do tempo nos pontos de ônibus em algumas linhas.

Segundo a recomendação, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) deverá determinar às prestadoras de serviço da RMG que a planilha contenha viagens suficientes durante o mês de férias e que seja mantido o número de viagens de linhas que operam entre terminais e têm grande demanda, além de fiscalizá-las.

A partir do recebimento do ofício de recomendação, a CMTC terá cinco dias para prestar informações sobre as medidas tomadas. Em caso de descumprimento, uma ação civil pública poderá ser ajuizada pelo MP-GO por ato de improbidade administrativa.

A reportagem tentou contato com a CMTC na noite desta segunda-feira, mas as ligações não foram atendidas.