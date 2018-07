Cidades MP recomenda a manutenção da frota de ônibus durante as férias na Grande Goiânia Segundo o documento, caberá à Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) exigir e fiscalizar que empresas mantenham o número de ônibus em linhas que operam entre terminais e têm grande demanda

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) expediu, nesta segunda-feira (2), uma recomendação para que a circulação da frota de ônibus do transporte coletivo seja mantida de forma integral pelas empresas durante o mês de julho. De acordo com a promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça da capital, o objetivo é não causar prejuízos a...