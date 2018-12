Vida Urbana MP-GO recebe 40 denúncias contra João de Deus no primeiro dia de força-tarefa Maioria entrou em contato pelo canal criado pelo Ministério Público para denúncias via e-mail

A força-tarefa criada pelo Ministério Público de Goiás MP-GO para apurar denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus recebeu um total de 40 contatos de mulheres que se apresentam como vítimas do médium. A maioria delas (35) pelo e-mail criado exclusivamente para essa finalidade: denuncias@mpgo.mp.br. De acordo com assessoria de imprensa do MP, a ...