Cidades MP-GO quer responsabilizar governador por superlotação em presídios Promotor Marcelo Celestino enviou pedido de multa diária para o chefe do executivo estadual no valor de R$ 30 mil caso a capacidade de unidades prisionais não seja obedecida

O promotor de Justiça do Ministério Público de Goiás (MP-GO), Marcelo Celestino, quer que o governador do Estado, José Eliton (PSDB), seja responsabilizado pessoalmente pela superlotação na Casa de Prisão Provisória (CPP) do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. No requerimento, enviado na última quinta-feira à 1ª Vara de Execução Penal, é pedido que uma multa d...