Cidades MP-GO pede que Estado reassuma gestão do Hugo e do Hutrim A recomendação de rescisão do contrato de gestão com a organização social Gerir, que faz a gestão das duas unidades, foi entregue em mãos ao secretário Leonardo Vilela nesta quarta-feira (26)

Atualizada às 18h41 A promotora de Justiça Fabiana Lemes Zamalloa do Prado pediu ao Estado que reassuma, imediatamente, os serviços do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e do Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin), com a adoção das medidas necessárias a evitar a interrupção de atendimentos. Em nota, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) infor...