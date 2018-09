Cidades MP-GO cumpre mandado de busca e apreensão em residência de sócio do Grupo Privé Operação investiga fraudes em licitação, pagamentos de propina e lavagem de dinheiro em sete cidades de Goiás

Atualizada às 11h37 O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) realizou, na manhã desta quinta-feira (13) mandado de busca e apreensão na residência de um dos sócios do grupo Privé, Waldo Palmerston, em Caldas Novas. A ação faz parte da Operação Negociata, que investiga fraudes em licitação, pagamentos de propina e lavagem de dinheiro em sete cidades de Go...