Cidades MP Eleitoral proíbe festa que seria promovida no sábado por políticos em Buriti Alegre A proibição sustenta que a festa organizada pelos pré-candidatos consiste em propaganda eleitoral irregular

O candidato a deputado estadual Júlio Pina Neto (PRTB) e o vereador Félix Aparecido Alves (PRTB) foram proibidos de realizar a festa I Passeio Náutico e Som Automotivo, prevista para acontecer este sábado (11), no Rancho Felicidade, no Lago das Brisas, em Buriti Alegre. A requisição é de autoria do promotor de Justiça do Ministério Público Eleitoral, Rodrigo Cés...