Cidades MP e Agehab realizam audiências com 400 vítimas de golpes em moradia popular, em Goiânia Vítimas foram cadastradas e tiveram de desembolsar valores que oscilam entre R$ 6 mil e R$ 20 mil

Mais de 400 vítimas de fraudes relacionadas a moradia popular, participam, nesta semana, de audiências públicas realizadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e pela Agência Goiana de Habitação (Agehab). A primeira audiência, que reúne cerca de 100 pessoas é realizada nesta segunda-feira (17), das 8h30 às 17 horas, no auditório do edifício-sede do MP-GO, n...