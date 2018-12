Vida Urbana MP deve oferecer denúncia contra João de Deus nesta sexta-feira em Abadiânia O médium está preso há 12 dias no Núcleo de Custódia, área de segurança máxima do Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) deve oferecer, nesta quinta-feira (28), no Fórum de Abadiânia, a cerca de 90 km de Goiânia, a denúncia da primeira fase da operação contra João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus. O médium está preso há 12 dias no Núcleo de Custódia, área de segurança máxima do Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia, após d...