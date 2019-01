Vida Urbana MP deve apresentar nova denúncia contra João de Deus ainda nesta semana Até o momento, 100 mulheres já foram ouvidas em todo o país

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) deve apresentar, ainda nesta semana, uma nova denúncia contra João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus. A primeira denúncia do MP foi protocolada no último dia 28 de dezembro pelos crimes de violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável no Fórum de Abadiânia, cidade localizada a 90 km de Goiânia. Preso desde ...