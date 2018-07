Cidades MP denuncia três por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver da menina Vitória Vitória Gabrielly sumiu após sair para andar de patins na vizinhança; ela foi encontrada oito dias após ficar desaparecida em Araçariguama

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou à Justiça o trio envolvido no assassinato da menina Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, encontrada morta no último dia 16 após ficar oito dias desaparecida em Araçariguama, no interior de São Paulo. Ela desapareceu quando saiu de casa para andar de patins pela vizinhança. Os denunciados vão responder pelos ...