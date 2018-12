Vida Urbana MP de São Paulo já ouviu 47 depoimentos de vítimas de João de Deus Agendamentos para janeiro já estão sendo realizados. Até o momento, duas mulheres serão ouvidas no próximo mês

Em menos de 15 dias, desde que as primeiras denúncias de abusos sexuais contra o médium João Teixeira de Faria, de 76 anos, o João de Deus, foram veiculadas na imprensa brasileira, 47 mulheres já foram ouvidas apenas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP). Destas, 43 são brasileiras e residem em São Paulo, duas são brasileiras e moram no exterior e outras d...