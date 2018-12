Vida Urbana MP de Goiás solicita apoio de outros Estados para colher depoimentos do caso João de Deus Ofício-circular encaminhado pela Procuradoria-Geral de Justiça solicita a designação de unidades de atendimento para a coleta de depoimentos de possíveis vítimas do médium. Provas serão encaminhadas a força-tarefa instituída em Goiás

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás (MP-GO) solicitou, na tarde desta terça-feira (11), que os Ministérios Públicos de outros Estados e do Distrito Federal designem unidades de atendimento para que depoimentos de possíveis vítimas do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, sejam colhidos. A requisição foi feita por meio d...