Vida Urbana MP cobra da Vale retirada de animais de Brumadinho Empresa terá de enviar relatórios diários sobre as ações detalhando a quantidade de animais recolhidos

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) está cobrando da Vale, de forma imediata, o resgate dos animais isolados na região de Brumadinho em razão do rompimento da barragem. Também acionou a companhia para que garanta "a provisão de alimento, água e de cuidados veterinários àqueles animais cujo resgate não for tecnicamente recomendável". No documento encaminhado...