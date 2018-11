Cidades Movimentação intensa nos cemitérios de Goiânia Os túmulos dos cantores Leandro e Cristiano Araújo; e do jogador Fernandão são os mais visitados

Uma longa fila de carros se formou, nesta sexta-feira (2), no cemitério Parque Memorial de Goiânia, na capital. No dia de Finados, a movimentação é intensa de familiares, amigos e fãs prestando homenagens com flores, velas e orações. Os túmulos dos cantores Leandro e Cristiano Araújo; e do jogador Fernandão são os mais visitados no Cemitério Jardim das Palmeiras. ...