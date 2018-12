Vida Urbana Movimentação da Casa Dom Inácio de Loyola cai 50%, segundo administração Braço direito de João de Deus, Chico Lobo, afirmou que a redução é considerada normal para essa época do ano

A movimentação na casa Dom Inácio de Loyola, mantida pelo médium João de Deus, na cidade de Abadiânia, registrou queda de 50% na movimentação, de acordo com o administrador direto da casa, Chico Lobo. Segundo ele, a redução é normal para essa época do ano. Desde a prisão do médium, a casa tem funcionado apenas como retiro espiritual e, segundo Chico, o perfil dos fr...