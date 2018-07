Cidades Motos já superam carros em cidades de 17 Estados do Brasil Presidente da CNM aponta crescimento relacionado à facilidade no crédito, ao baixo preço das prestações e aos incentivos do governo ao mercado, além da deficiência do transporte público

Opção para fugir do trânsito nas metrópoles, as motocicletas avançaram também nas cidades menores e já ultrapassam o número de carros na maior parte dos municípios de 17 Estados do País - todos os das Regiões Norte e Nordeste, além do Mato Grosso, no Centro-Oeste. Estudo da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), obtido pelo jornal O Estado de S. Paulo e co...