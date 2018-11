Cidades Motoristas são flagrados furtando carga de caminhão após acidente na BR-050

Cerca de 20 motoristas foram flagrados hoje (13) furtando parte da carga de um caminhão que seguia de Catalão a Cristalina, pela BR-050. O motorista do veículo perdeu o controle da direção e por isso algumas embalagens de azeitonas se espalharam pela pista. Motoristas que passavam pelo local pararam no acostamento, e até na pista de rolamento, para furtar a carga. Com a ajud...