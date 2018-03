Motoristas não respeitam novas regras na Marginal

O primeiro dia liberado para multar motoristas que desrespeitarem as novas regras no trânsito da Marginal Botafogo foi de pouca confusão, mas muita dificuldade em controlar o excesso de velocidade, principalmente nos trechos em que não havia proibição de tráfego na pista da esquerda. Por vezes, algum veículo pesado não obedecia a nova sinalização e as faixas de ...