Motoristas goianos terão pontos zerados na CNH após curso de reciclagem preventiva

Motoristas profissionais das categorias C, D e E terão pontuação zerada na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) após passarem por um curso de reciclagem preventiva oferecido pelo Departamento de Trânsito de Goiás (Detran-GO). A medida faz parte de uma série de ações que serão lançadas nesta quarta-feira (28) pelo departamento em evento no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia.

O curso poderá ser realizado por motoristas que atingirem de 14 a 19 pontos, e o benefício pode ser utilizado uma vez a cada 12 meses. Após a realização do curso, a pontuação será retirada, o que evitará a suspensão do direito de dirigir. Hoje, condutores que completam 20 pontos na CNH têm o documento suspenso por, no mínimo, seis meses. O Detran espera que tais ações tenham efeito imediato no dia a dia dos motoristas goianos.

Outra ação a ser lançada que beneficiará os motoristas é o credenciamento de empresas que parcelem, nos cartões de crédito e débito, multas e demais tributos vinculados aos veículos registrados em Goiás, liberando, assim, a situação financeira do veículo.