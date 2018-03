Motoristas e comerciantes sofrem com o trânsito na região onde adutora foi rompida

Os comerciantes que trabalham perto do cruzamento da Avenida Independência e da 5ª Avenida, no Leste Vila Nova, e os motoristas que trafegam pela região não ficaram satisfeitos com o bloqueio do trânsito feito por lá. Eles reclamam da lentidão do tráfego e também da queda de movimento de clientes.

Nesta quarta-feira (1º), no início da tarde, o rompimento de uma adutora da Saneago, na Estação de Tratamento de Água Jaime Câmara, provocou a formação de um chafariz gigante que derramou água na Avenida Vereador José Monteiro, no Setor Negão de Lima. A poucos metros dali, no cruzamento da 5ª Avenida com a Avenida Independência, na Vila Nova, outra adutora danificada quebrou o asfalto, alagando as vias e complicando ainda mais o trânsito, que já estava tumultuado pelo fato de a via também estar recebendo fluxo dos desvios da Marginal Botafogo.

Durante a manhã, o tráfego na Independência, no sentido Praça da Bíblia, foi interrompido na altura da Rua 225 até a 5ª Avenida. Quem quisesse continuar transitando pela via deveria seguir até a Praça Vereador Boaventura Moreira de Andrade, ainda no Setor Vila Nova, e entrar na 7ª Avenida até chegar novamente à Independência. No sentido Campinas, o tráfego permaneceu desobstruído.

O comerciante Pedro Felipe, de 20 anos, trabalha em uma loja bem na esquina entre a Avenida Independência e a Rua 225. Ele não gostou das mudanças que foram feitas no trânsito. “Ficou complicado. As ruas estão de difícil acesso”, afirmou. Segundo ele, houve congestionamento no local no horário de pico entre as 7h e as 9h.

Sandro Pereira Júnior, gerente de uma farmácia localizada na esquina entre a Independência e a 5ª Avenida, reclama que o fluxo de clientes caiu por conta dos desvios. “Ontem, mesmo com a água na via, o trânsito estava fluindo, mas hoje que interditou piorou a situação”, disse.

Em outra farmácia em uma esquina oposta, o gerente Fabrício Martins declarou que teve que sair de casa bem mais cedo para chegar ao trabalho a tempo. “O trânsito está muito complicado. Está atrapalhando muito o movimento na farmácia e deve ficar pior à noite, porque os clientes teriam que deixar o carro longe e vir a pé, e essa é uma região perigosa.”

No trecho da Rua 225 onde o tráfego está interditado, o dono de uma loja de veículos, Vanderli Gomes, critica a forma de execução dos desvios. “Está bem complicado. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) não tem a consciência de liberar o fluxo para o comércio. Eles não deixam chegarem até a frente da loja”, pontuou.

Nem só os comerciantes estão incomodados. Os motoristas que precisavam subir pela Rua 225 também não estavam felizes com a organização do trânsito. A maioria deles entrava à esquerda logo na primeira rua, a Professor João Henrique Gonçalves, na esperança de conseguirem fazer o trajeto mais curto para atravessar a 5ª Avenida e voltar à Independência. Porém, todos os acessos que cortavam a 5ª Avenida estavam bloqueados, forçando os condutores a dirigirem até a Praça Boa Ventura, e lá fazerem o retorno.

“A situação está feia. Não tem sinalização nenhuma. Quero voltar para o aeroporto e está difícil”, lamentou Danilo Aparecido, que trafegava pela região. O taxista Donizete de Assis também queria chegar ao aeroporto. “Está péssimo. Mudaram aqui de uma hora para a outra e deixaram sem sinalização. Já era para eu ter chegado lá”, afirmou. Os motoristas ouvidos reclamaram que o atraso provocado pela lentidão chegava a 15 minutos.

Moradores ficam sem abastecimento de água

Além dos problemas de trânsito, moradores de alguns bairros de Goiânia, principalmente na Região Leste, também reclamavam da falta de abastecimento. Janderson Moreira, que trabalha em uma ótica na Chácara do Governador, foi um dos afetados. “Estamos sem água desde cedo. Não tem uma gota”, disse.

A Saneago, no entanto, garantiu que o problema de fornecimento deve acabar rapidamente. Os trabalhos na adutora entre a 5ª Avenida e a Avenida Independência foram concluídos ontem por volta das 13h pelos operários da companhia. No local, foi substituída a tubulação rompida e também trocado o registro que existia no local. Pouco depois, segundo a assessoria de imprensa da companhia, foram ligadas duas bombas que reiniciaram o abastecimento ao Centro de Reservação Senac, no Setor Universitário, o que garantiria a retomada do fornecimento de água para bairros afetados.

Na quinta, após o rompimento da adutora, o presidente da Saneago, Jalles Fontoura, informou ao POPULAR que a Estação de Tratamento de Água Jaime Câmara foi desligada, o que poderia comprometer o abastecimento de 48% da capital, prejudicando principalmente as regiões Leste e Sul. Apesar disso, a companhia de saneamento comunicou que a falta de água não seria sentida de imediato, já que os reservatórios distribuídos em posições estratégicas da cidade estavam cheios.

Ontem, a Saneago divulgou uma lista de 127 bairros de Goiânia e outros 58 de Aparecida de Goiânia (totalizando 185) que poderiam ser afetados pela falta de abastecimento. De acordo com nota da companhia, a normalização do abastecimento será gradual e progressiva a partir do término do serviço. “Para as partes mais altas ou para os bairros mais distantes da ETA – como os de Aparecida de Goiânia – a previsão de normalização total do abastecimento é até domingo (4)”, diz texto da Saneago, que orientou a população que está com o serviço normalizado para que continue fazendo uso moderado, a fim de garantir que a água chegue mais rápido aos moradores das regiões mais afastadas.

A companhia não soube informar o total de famílias que poderiam ser prejudicadas ou qual seria o custo total para realizar os reparos necessários nas adutoras.