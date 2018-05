Cidades Motoristas de vans e Uber protestam contra preço do diesel em Goiânia De acordo com um dos organizadores do ato, um dos objetivos da manifestação é fortalecer a paralisação nacional dos caminhoneiros

Motoristas de transporte escolar e o do aplicativo Uber protestam na manhã desta quarta-feira (23), contra o aumento do preço do diesel. Eles saíram em carreata do estacionamento do Estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás, em Goiânia, e seguem para a Praça Cívica. Motoristas de vans e Uber protestam contra preço do diesel em Goiânia. De acordo com um dos organizadores ...