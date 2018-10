O assassinato do motorista por aplicativo particular, Kléber Siqueira Chaves, de 41 anos, na madrugada do último sábado (6), em Aparecida de Goiânia, provocou manifestação da classe em busca de solução para o crime e ainda por melhorias na segurança de motoristas e passageiros. Kléber foi morto após ter recebido diversas pedradas na cabeça. Ele estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (5), quando saiu para trabalhar. Seu veículo, um Renault Sandero, foi encontrado no início da manhã e apenas depois a Polícia Militar (PM) encontrou o corpo da vítima.

Presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo de Goiás, Jurandir Rosa, contou que a manifestação se deu para que as autoridades não deixem de investigar o crime, além de cobrar das empresas responsáveis pelos aplicativos que garantam mais segurança aos trabalhadores. “Estamos reivindicando a atenção das autoridades e que as operadoras invistam em tecnologia. Hoje temos receio de trabalhar no horário noturno e quem sofre também é o usuário”, admite.

A polícia investiga o crime como homicídio, já que nenhum dos pertences da vítima foi subtraído, mas ainda não se descarta a hipótese de latrocínio, já que o veículo chegou a ser utilizado por quem efetuou o crime. A 99, que é a plataforma utilizada por Kléber durante seu assassinato, informa que “lamenta profundamente esse e quaisquer outros casos de violência e se solidariza com os familiares da vítima. O aplicativo está em contato com a família para prestar todo o apoio que for necessário”. Ele deixa esposa e três filhas. A empresa conta que há seguro de R$ 100 mil que cobre motorista e passageiro durante a viagem e que tem trabalhado para criar melhorias que impeçam situações como essa, com equipe dedicada à segurança.