Vida Urbana Motoristas de ônibus clandestino foram presos em Porangatu A dupla ainda ofereceu dinheiro para que os policiais não fizessem a fiscalização, informou a Polícia Rodoviária Federal

Dois motoristas de ônibus clandestino foram presos, na noite desta segunda-feira (7), em Porangatu, na região Norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os suspeitos, de 31 e 39 anos, saíram de Águas Lindas e seguiam para Teresina, no Piauí. A dupla ainda ofereceu dinheiro para que os policiais não fizessem a fiscalização. Eles foram presos por co...