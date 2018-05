Cidades Motoristas da Uber protestam no Setor Sul, em Goiânia Categoria é contra a taxa de 25% cobrada pela empresa

Motoristas da Uber ocupam nesse momento a Avenida 136, no Setor Sul, em Goiânia. Eles protestam contra a taxa de 25% cobrada pela empresa para que eles possam trabalhar no aplicativo. De acordo com o representante dos motoristas, Jonlenon Batista do Carmo, mais motoristas devem chegar na porta da sede da empresa para iniciarem um protesto. Por enquanto, o trânsito está f...