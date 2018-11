Cidades Motorista tenta ultrapassar veículo, mas bate em caminhão e morre na BR-153, em Anápolis Condutor do caminhão ficou ferido, mas passa bem

Um homem de 35 anos morreu após tentar ultrapassar um veículo e bater na lateral de um caminhão, na noite de quinta-feira (15), na BR-153, em Anápolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do caminhão ficou ferido, foi socorrido e levado para uma unidade de saúde. De acordo com ...