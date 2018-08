Cidades Motorista tenta denunciar caminhão irregular, mas acaba preso por homicídio e CNH falsa O homem foi preso e o veículo que ele transportava foi apreendido já que, além do licenciamento atrasado, também há uma restrição judicial contra ele

O motorista de um caminhão de guincho foi preso na noite de hoje (31) na BR-153 em Morrinhos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o homem, de 38 anos, parou no posto da PRF para fazer uma denúncia do caminhão que estava transportando, ele disse que o veículo não estava com o licenciamento em dia. Os policiais então descobriram que o próprio condut...